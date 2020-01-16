DSE問1955出國開會總理 中史考生答「李克勤」

中史科《試題專輯》，卷一「歷代發展」最少人選的題目關於中國建交，屬現代史，選答率11.1%。有題目問1955年一個會議中國代表團長是哪位總理，考評局稱表現中規中矩，但有人誤答毛澤東、鄧小平、習近平、李克強，甚至李克勤，「令人驚愕」（見表）。

問秦漢官學併私學 考生多混淆焚書坑儒

卷一最多考生選第1題，選題率65.7%，當中設8分題目考問秦始皇和漢武帝如何透過措施把私學納入官學系統。考評局稱考生表現一般，大多只知道秦始皇「藉焚書和以吏為師」等，惟對具體內容缺乏認識，亦多把「焚書」和「坑儒」混為一談。

卷二考核「歷史專題」，有0.9%考生選答「五四新文化運動」一題，該題提供由陳獨秀所撰文字為參考資料：「只有德先生、賽先生這兩位先生，可以救治中國政治上、道德上、學術上、思想上的一切黑暗」。考評局稱有考生把兩「先生」當成西方學者，說要請他們來中國講學才能挽救中國文化，「匪夷所思」。

多選古史 教師：疫下缺課無關敏感

受新冠疫情持續影響，今年DSE多科修訂考核範圍，中史科亦鬆綁卷一答題限制，例如第二部分不限學生從甲部或乙部選題。天水圍香島中學中國歷史科科主任張沛揚分析，自由選題下考生一面倒選答古代史，因該部分在初中已有教授，考生相對熟悉和有把握，「社會運動加上疫情，上課時間所剩無幾，未必夠時間溫全部課題。（學生）取易不取難，問中國外交的題目少人選，與是否敏感無關」。

對於考生有「記錯人」等嚴重失誤，張沛揚提醒中史科學生溫習相關部分時列出各個外交會議名稱，背熟年份和「主打人物」等，「有些答案真的好可笑，萬隆會議卻寫上現代人物，不合邏輯，明顯沒溫書」。《試題專輯》亦提及考生錯別字問題，有人將「蘇聯」寫成「鮮聯」、「周恩來」寫作「周恩萊」等。