教育
智叻中文Smarties' 第509期

語文小錦囊：讀書的藝術

【明報專訊】郎玉柱閱讀的目的是求黃金屋和美女，你又為了什麼讀書呢？為考試獲取佳績，博父母稱讚，還是吸收知識？著名文學家林語堂認為以上目的皆不正確。

上 / 下一篇新聞