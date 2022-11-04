Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
教育
2022年11月4日星期五
智叻中文Smarties' 第509期
DSE問1955出國開會總理 中史考生答「李克勤」
通識問遙距工作、網上祭祀 考生「過分推論」紓土荒
中大智能車教初中AI課程 164中學參與
名家學堂：無限斜棟的作家：三毛
名家學堂：書寫流浪點滴 經歷流浪人生
短篇搜查官：〈永遠的蝴蝶〉陳啓佑
字遊打卡：如果有多一張大艙船飛……
潮看文史：（gu2）古（fuk6）服
時事中文：古人刷牙
封面小遊戲答案
字學中文：書中自有黃金屋
語文小錦囊：讀書的藝術
機智小孩：東漢建安七子之一——孔融
字學中文：書中自有黃金屋
prev
next
【明報專訊】為什麼我們要讀書？有說：「書中自有黃金屋，書中有女顏如玉」，這並非指書本裏真的有黃金和美女，而是指人讀書考取功名，之後便能得到財富，娶得美人歸。
上 / 下一篇新聞
DSE問1955出國開會總理 中史考生答「李克勤」
通識問遙距工作、網上祭祀 考生「過分推論」紓土荒
中大智能車教初中AI課程 164中學參與
名家學堂：無限斜棟的作家：三毛
名家學堂：書寫流浪點滴 經歷流浪人生
短篇搜查官：〈永遠的蝴蝶〉陳啓佑
字遊打卡：如果有多一張大艙船飛……
潮看文史：（gu2）古（fuk6）服
時事中文：古人刷牙
封面小遊戲答案
字學中文：書中自有黃金屋
語文小錦囊：讀書的藝術
機智小孩：東漢建安七子之一——孔融
DSE問1955出國開會總理 中史考生答「李克勤」
通識問遙距工作、網上祭祀 考生「過分推論」紓土荒
中大智能車教初中AI課程 164中學參與
名家學堂：無限斜棟的作家：三毛
名家學堂：書寫流浪點滴 經歷流浪人生
短篇搜查官：〈永遠的蝴蝶〉陳啓佑
字遊打卡：如果有多一張大艙船飛……
潮看文史：（gu2）古（fuk6）服
時事中文：古人刷牙
封面小遊戲答案
語文小錦囊：讀書的藝術
機智小孩：東漢建安七子之一——孔融
prev
next