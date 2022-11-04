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智叻中文Smarties' 第509期

字學中文：書中自有黃金屋

【明報專訊】為什麼我們要讀書？有說：「書中自有黃金屋，書中有女顏如玉」，這並非指書本裏真的有黃金和美女，而是指人讀書考取功名，之後便能得到財富，娶得美人歸。

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