教育
智叻中文Smarties' 第509期

時事中文：古人刷牙

【明報專訊】如果你常常感到牙痛，可能是蛀牙了！要預防蛀牙，我們需早晚用牙膏刷牙，但選兒童牙膏要小心，以免刷壞牙。

上 / 下一篇新聞

相關新聞