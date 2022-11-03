教育
公民學堂 第009期

活動巡禮：宗教文化 中西合璧之行

【明報專訊】佛教和基督教經過在地化和文化融合，流傳中國各地。嘉諾撒聖心書院中六級同學參加本地宗教之旅，參觀萬佛寺和道風山，從是次中西合璧之行，了解不同宗教文化。

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