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2022年11月3日星期四
公民學堂 第009期
教六四違操守否 蔡若蓮：倘無關課程「不專業」 指學習時間寶貴 教師應備課非「隨口噏」
教局製欖球教學資源 港將鼓勵同學全力追夢
開腔談中大改校徽 段崇智：冀形象更鮮明
世界之最：最愛吃即食麵的韓國
世界之最：韓國人愛吃即食麵的理由
新聞有常識：捕蟹季節取消
猜猜我是誰：無懼槍口的女孩
時事懶人包：康文署打擊炒場
放眼中國：網絡紅人
圖看議題：食米
活動巡禮：宗教文化 中西合璧之行
大開眼界：國家信訪局
放眼經濟：派發消費券
放眼中國：網絡紅人
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【明報專訊】互聯網發達下出現不少「網絡紅人」。網紅收入來源包括社交網站及直播平台廣告、 觀眾「課金」（網絡打賞）等，形成網紅經濟鏈。
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教六四違操守否 蔡若蓮：倘無關課程「不專業」 指學習時間寶貴 教師應備課非「隨口噏」
教局製欖球教學資源 港將鼓勵同學全力追夢
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