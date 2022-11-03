教育
常識天下 第261期

世界之最：韓國人愛吃即食麵的理由

【明報專訊】韓國人愛吃即食麵，大韓民國駐香港總領事館領事、駐香港韓國文化院長李柍昊說理由很簡單：「因為好吃！」韓國農水產食品流通公社支社長金錫周表示，韓國流行吃即食麵跟歷史有關。

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