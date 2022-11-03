開腔談中大改校徽 段崇智：冀形象更鮮明

體會大學成員關心中大價值

段崇智於學校刊物《走進中大》稱，自己在紐約出席「2022年泰晤士高等教育（THE）世界學術峰會」後確診新冠，延誤了回港行程，感恩症狀不算嚴重，可遙距工作。

中大上月17日起發生換校徽風波，部分學生、議員校董先後表達不滿，校董會上周二（25日）會後聲明指「同意校長建議將校徽恢復舊版」。段崇智稱，事件引起的眾多迴響中，深刻體會到大學成員對於中大及中大所代表之價值的殷切關心。他重申形象更新計劃的初心，稱看見亞洲高等學府的迅速冒起，世界各地院校都在積極增撥資源提升形象，務求在數碼世代及多元化的教育環境中突圍而出。

亞洲學府紛冒起 數碼時代須突圍

他稱，愈多人認識中大、了解及關注其教研成就，就愈能夠形成良性循環，促成更多合作機會，學生有更多機會參與跨境及國際交流，更多僱主會考慮聘用我們的畢業生，亦有助進一步推廣中大科研在全球的影響力。

段崇智稱中大於《美國新聞與世界報道》、「THE世界大學學科排名2023」取得優秀表現，值得讓世界各地更多人了解，「更鮮明及突出的院校形象，將有助大學把卓越的教研成就推廣至更遠，提升校譽」。