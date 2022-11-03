開腔談中大改校徽 段崇智：冀形象更鮮明

【明報專訊】中大新校徽僅用了8天便下架，轉回舊版本。中大校長段崇智於恢復舊版校徽後首開腔，在昨日發布的校內刊物稱，校方用心聽取各方的聲音，在團結大學社群的重要考慮下，於上周作出慎重而艱難的決定，向大學校董會建議復用原有的正式校徽，並獲校董會同意。他提及推行形象更新計劃的初心，「是渴望讓中大在競爭激烈的全球高等教育舞台上展現更鮮明、更富代表性的形象，成為家喻戶曉的學術殿堂」。
體會大學成員關心中大價值
段崇智於學校刊物《走進中大》稱，自己在紐約出席「2022年泰晤士高等教育（THE）世界學術峰會」後確診新冠，延誤了回港行程，感恩症狀不算嚴重，可遙距工作。
中大上月17日起發生換校徽風波，部分學生、議員校董先後表達不滿，校董會上周二（25日）會後聲明指「同意校長建議將校徽恢復舊版」。段崇智稱，事件引起的眾多迴響中，深刻體會到大學成員對於中大及中大所代表之價值的殷切關心。他重申形象更新計劃的初心，稱看見亞洲高等學府的迅速冒起，世界各地院校都在積極增撥資源提升形象，務求在數碼世代及多元化的教育環境中突圍而出。
亞洲學府紛冒起 數碼時代須突圍
他稱，愈多人認識中大、了解及關注其教研成就，就愈能夠形成良性循環，促成更多合作機會，學生有更多機會參與跨境及國際交流，更多僱主會考慮聘用我們的畢業生，亦有助進一步推廣中大科研在全球的影響力。
段崇智稱中大於《美國新聞與世界報道》、「THE世界大學學科排名2023」取得優秀表現，值得讓世界各地更多人了解，「更鮮明及突出的院校形象，將有助大學把卓越的教研成就推廣至更遠，提升校譽」。