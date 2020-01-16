教六四違操守否 蔡若蓮：倘無關課程「不專業」 指學習時間寶貴 教師應備課非「隨口噏」

新一份《施政報告》延續上屆政府安排，今年內推出《教師專業操守指引》（下稱指引）。教育局長蔡若蓮昨接受港台專訪，稱指引對學校非新事物，毋須訂立適應期，亦不會特別就個別法例包括《港區國安法》解說何謂違規行為，「如老師很不願意守規範，自己都應諗吓是否適合做老師」。

操守指引「非新事」 違國安行為不會解說

被問到在課堂上教授「六四事件」會否違反指引，她稱學生的學習時間非常寶貴，教師應備課而非「隨口噏」，「（教師）有否認真備課，是否準確、是否事實，不是在課堂上想起，就『是但』講些東西，這是不專業的行為」，又指若學生不明學習意義，或回家後告知家長，家長繼而投訴學校教一些學生不能理解的事。

至於課堂以外，指引會否規範教師私人生活，例如教師在社交平台貼出天安門廣場照片，並貼上「燭光」的行為須否受規範，蔡若蓮說，有教師或覺得「放了工就要做番自己」，她認為學生可能會看到教師facebook等私人平台，言傳身教對學生都有影響，「如一個歷史教師，（認為）我有自己的想法。你就要考慮自己擺出來的東西，是真或不是真，如只為表達情緒，又是否合適」。

教師社媒貼文 須考慮真假與合適否

指引將臚列教師「該做、不該做」的事。問及學校升國旗時學生沒即時肅立，如果教師沒處理和懲處學生，是否違反指引，蔡若蓮沒正面回應是或否，指學校是教育的地方，「教師是教育專業人員，不是執法人員」，相信教師見到學生不適當行為，應及時糾正，而非擔心自己如何執法。

學童接種率達100% 再談取消快測

另外，新冠疫情漸趨平穩，當局維持學生返學前須做快速抗原測試的要求，蔡若蓮承認「有少少麻煩」，但稱接種率須達100%、減低重症風險，才有條件取消快測要求，否則是讓師生冒險返學，「現階段不太負責任」。

當局原擬今個月起，提高中學全日返學接種門檻至九成學生打3針，上周宣布暫緩至2月實施，現維持九成學生打兩針的要求。蔡解釋是得悉部分學校接種率只差少許，「不希望目前全日課學校，突然要轉為半日，影響學習」。