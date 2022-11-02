掌課程改革 教局副秘康陳翠華退休 言論不時惹熱議 資小校長會讚「敢說敢幹」

六七暴動六四沒納初中中史綱要

當年稱不將雞毛蒜皮事全放進去

教育局回覆，康陳翠華上周四（27日）開始退休前休假，離任前職級屬首長級薪級表第3點（月薪21.3萬至23.3萬元），相關空缺暫由內部人員兼任。康太退休前主理課程發展處、質素保證分部等，任內多次負責課程改革，包括修訂初中中史課程、改革通識科為公民科，亦曾就中學文憑試（DSE）取消歷史科試題風波解說，言論不時掀起熱議（見圖）。今年康太曾到立法會解說公民科內地考察安排，她當時說學生「除特殊情况，如跌跛腳或重病，否則基本上不能不參與」。

資助小學校長會名譽主席張勇邦說，約20年前局方在校外評核時派康太到校，認為對方多年來「敢說敢幹」。他最深刻是康太就檢討TSA解說，學界當時有很多不同聲音，但無礙她秉持專業，擇善固執。

現時教育局有6名秘書長級人員，根據官網名單，康陳翠華的職位由首席助理秘書長吳加聲及區蘊詩二人兼任。另一副秘書長（專業發展及特殊教育科）陳蕭淑芬近月亦退休，由陳慕顏接任。陳慕顏原任的副秘書長（特別支援），有關職位期限完結。

國安教育副秘臨時職位到期

教局稱持續檢視人手 未答取消否

教育局去年4月起開設一名有時限首長級編外職位，名為「副秘書長（特別職務）或（特別支援）」，負責落實《港區國安法》、推行國安教育，每半年續期，一直由陳慕顏出任；該職位至9月30日結束。對於是否已取消該職位，教育局回覆會持續檢視局內人手編制，就不同教育措施的需要，按既定機制考慮開設合適的職位，以確保相關工作能有效落實。

教育局表示，3次開位有不同原因，強調有按既定的嚴謹制度，其中今年4月至9月30日開設的副秘書長（特別支援）一職，為深化維護國家安全及國家安全教育工作的推行。在過去一年多，教育局通過為學校提供指引、舉行簡介會和經驗分享會、訪校及電話會談等工作，詳細介紹相關措施、了解學校工作情况，並為學校提供適切支援及推動學界專業交流。