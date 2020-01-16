DSE預測等級 24卷準繩度低於50% 英文70％最高 中文通識50％

考評局表示，今年417間學校參與研究，佔與考學校約89%，合共提交3.81萬名學校考生的校內評估分數，認為核心科目的校內評估分數，大致能反映學校考生在文憑試的表現。

核心科校內分數

考評局：大致反映表現

考評局又表示，2023年會再次做預測等級研究，以探討提高預測準確度的機制，同時為學校提供更多實用的回饋，以提升校內評估的信度與效度。

參與研究的學校可向考評局提交中六模擬考試（Mock Exam）或其他分數。參考預測等級與實際考獲等級相同的百分比，各科準繩度介乎33%至70.2%，共24個卷目低於50%。預測最準為英文科，雖按年跌0.8個百分點，但保持連續3年準繩度逾70%，中文科則為50％，通識科跌至49.7％（見表）。

選修科準繩度較低 最差33％

選修科準繩度較低，最低為組合科學（物理），今年參與的14間學校、115名考生，只有33%考生預測等級與實際考獲等級相同，比率按年跌8.5個百分點。

教界料因各校擬卷深淺異

直資學校議會主席陳狄安認為不同科目預測結果參差，估計因為學校出卷深淺程度不一，「每間學校都就自己學生需要，可能將考卷深度提高或減低一些，因為學生考試目標未必是入大學」。

至於是否意味不可依靠預測等級、即DSE「非考不可」，陳狄安說，疫下各科修訂考核範圍，例如取消校本評核、語文科口試，「變相整體學生的成績是否可用正常的分來做預計，存在未知數」。

陳狄安期望考評局進一步分析數據，了解參與研究的學校考卷上的差別，而隨本港疫情下踏上復常路，未來一兩年應繼續研究，冀豐富數據庫後改善準繩度。

有不願具名的校長說，估計有學校未必希望學生成績表「咁肉酸」，在校內試勉強給予較高等級，認為學校評分準則相對寬鬆，故與預測等級有落差。