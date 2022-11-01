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2022年11月1日星期二
星笈中文 第074期
DSE預測等級 24卷準繩度低於50% 英文70％最高 中文通識50％
城大研智能口罩 可助早篩新冠
研究助抗疫 蕭傑恒膺理大傑出青年校友
中大學者3物理論文 引用次數高獲獎
文言遷移：在命運之內超越命運——李翱〈命解〉的洞見與不見
文言遷移：知天命，貫三環，君子不患
寫作立意庫：求富貴靠命運還是智慧？──李翱〈命解〉
綜合精練：見解論證：運用示現 構想細節
旁徵博引：沒有靈魂的禮有價值嗎？
文言遷移：在命運之內超越命運——李翱〈命解〉的洞見與不見
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【明報專訊】2018年文憑試中文科卷一課外文言考材〈命解〉，作者李翱是韓愈大弟子和侄女婿，
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