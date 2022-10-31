教育
常識學堂 第253期

我的學校：機械人搶包山

【明報專訊】搶包山是長洲年度盛事，可是近年因疫情停辦。島上的中華基督教會長洲堂錦江小學早前舉辦機械人搶包山邀請賽，參賽學校（共11隊）各派機械人出戰！同學還在比賽認識到長洲文化呢！

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