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教育
2022年10月31日星期一
智學公民 第039期
「應用教育文憑」代毅進 增職專元素 學齡人口跌 教局：會與職專校商發展
教局倡增兩首席教育主任
小學推「英熊聯盟」 交齊功課有「寶石」
公民點對點：跨境網購增 電子錢包崛起
公民點對點：網店AI蒐個人資料 六成人不讀私隱政策
議題解碼：青年與公共事務的距離
快問快答：知識產權
公民挑戰題
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我的學校：機械人搶包山
我的學校
新聞解碼：禁用即棄膠餐具
偵探M.A.D.：請保持安靜
公民挑戰題
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【明報專訊】■題目1 國家發展與香港融入國家發展大局
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