「應用教育文憑」代毅進 增職專元素 學齡人口跌 教局：會與職專校商發展

教育局向立法會教育事務委員會提交文件，提及2023/24學年起，將恒常推出應用教育文憑課程，以取代現有的毅進文憑課程，為中六離校生和成年學員提供另一學習途徑，以取得就業和進修所需的正式學歷。局方稱，課程將納入大量職專教育元素，亦可銜接其他職專教育課程，以強化學生就業能力。

《施政報告》列6職專教育措拖支 持職訓局12月「新技能」博覽

《施政報告》列出6項與職專教育相關措施（見表），教育局助理秘書長（延續教育）李慧婷表示，本屆政府着力發展職專教育，與傳統學術教育的路徑雙軌並行，為不同志向和能力的青年提供多元學習路徑，擴大青年和在職者的學習機會和就業前景，助他們向上流、提升競爭力。她說，會通過舉辦多項活動加強公眾對職業專才教育的正面認識，提升專業形象，包括支持職業訓練局在12月舉行「新世代 新技能」博覽。

知專畢業生世界技能賽奪金

此外，有職專學生於國際賽事取得佳績，代表香港參加第46屆「世界技能大賽」特別賽櫥窗設計項目的梁家瑜獲得金牌。她是HKDI（香港知專設計學院）活動、展覽及表演場景設計高級文憑畢業生，因對藝術設計感興趣，高中時選修視覺藝術科，完成中學文憑試後，入讀職業訓練局的設計基礎文憑，再升讀HKDI。梁表示，職訓局提供的藝術設計課程，讓她可以在擅長範疇發展，為未來事業鋪路。

梁家瑜須經歷3至4輪本地選拔賽，在逾百名參加者中獲選出，再經一年密集式訓練後，才正式代表香港參加「世界技能大賽」櫥窗設計項目比賽。她說，從HKDI課程中學習到不同設計技巧，例如電腦立體繪圖、道具製作與科技，及空間場景處理等專業知識，助她在今次比賽中有更好發揮。該項目要求參賽者在4日合共21小時比賽時間內，完成及呈現整個櫥窗設計，由參賽者設計圖紙、製作道具及安裝等，參賽者在比賽當日會即場抽籤決定題目。