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智叻中文Smarties' 第508期

語文小錦囊：牆也能唱歌？

【明報專訊】諾貝爾文學獎得主莫言，原名管謨業，代表作品有《紅高粱家族》、《生死疲勞》等。在散文〈會唱歌的牆〉中，描述了一道會唱歌的牆，這牆為什麼能「唱歌」？它有什麼特別之處呢？

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