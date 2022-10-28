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智叻中文Smarties' 第508期

字學中文：牆的故事

【明報專訊】牆有很多功能，圍牆的作用是保護所屬的地方，讓我們不受騷擾，累的時候也可以靠牆休息。不少俗語和牆有關，你有聽過以下故事嗎？

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