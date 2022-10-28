教局中學教材套 教辨5類假新聞

教育局繼今年8月更新《香港學生資訊素養》學習架構，近日推出媒體和資訊素養學與教資源教材套。當局稱教材套內容並不包括所有學習情境，建議教師按學習需要適當調適。

教材套有3個單元（見表），每單元提供簡報、教學程序、學生筆記等。在辨別資訊真偽的課題上，簡報提供假新聞定義，稱其「虛假程度不同，手法各異，但同樣會誤導公眾」；提供5個假新聞類別，包括「百分百地假」、「內容傾斜和偏頗」、「純粹宣傳」、「誤用數據」和「不準確和隨意的資訊或報道」。

包括內容偏頗誤用數據 「喝酒長壽」微信作例

簡報舉例，微信群組流傳「世衛組織2021年10月公布的新長壽秘訣」信息，列出的20項秘訣首位是「喝酒」，又稱「喝酒對體內循環有按摩作用，帶來的好處是任何運動和食物都代替不了的」。簡報列明浸大事實查核中心判定該「新長壽秘訣」信息是錯誤，世衛早在2007年將酒精飲品列為令人類致癌的物質。

倡選具公信媒體 採「兩個消息來源」原則

面對「假新聞」，簡報建議學生須學會「事實查核」，並選擇有公信力媒體；又要如記者一樣，採用「兩個消息來源」原則，互相印證以確定真偽，有助減低被誤導可能。

另一課題教「認識媒體和資訊素養」，建議學生思考媒體和資訊怎樣影響他們，回答是否同意「有圖有真相」、「新聞媒體報導的事情不一定真實」等句子；課後可完成問卷評價所學，包括是否「了解媒體 （例如明報、BBC）、搜尋引擎、社交媒體的性質、功能及運作」。

教師稱例子生活化易教 倡推網絡法規教材

香港聖公會何明華會督中學資訊素養統籌教師黃曉詩稱，過往教師備課時需花時間自行查證新聞真偽，局方推出教材套有助齊備教案、簡報和工作紙，教學上「更易入手」，且例子生活化，提醒學生對不同資訊保持警惕。她建議局方開發更多教材，包括網絡法規。