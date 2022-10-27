教育
公民學堂 第008期

價值觀解碼：堅毅

【明報專訊】堅毅（Perseverance）指堅持正向信念並勇於克服障礙。教育局指出，培養堅毅精神，可助學生不輕言放棄、自強不息、迎難而上，亦能助學生以認真、積極的生活態度面對困難與轉變。

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