教育
公民學堂 第008期

時事懶人包：疫下貧富更懸殊

【明報專訊】樂施會2022年10月5日發表報告，分析本港在新冠疫情爆發前後貧窮及就業狀况，發現疫下貧富懸殊更嚴重。樂施會總裁曾迦慧形容差距已到臨界點，促請政府延長或檢討多項紓困措施。

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