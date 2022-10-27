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2022年10月27日星期四
常識天下 第260期
受惠暫緩3針 中學擬申全日課 「一直追接種率」已九成兩針 料2月達新門檻
流失教師多七成 教局稱夠人 未來需求降
教大泳池體育課 教拯溺教解難教求生
科大下月開放校園
世界之最：冰島無蚊蹤
世界之最：蚊在冰島「落腳」難
新聞有常識：復活節島像難復活
奇妙大自然：尋找動物的足迹（成長篇）
時事懶人包：疫下貧富更懸殊
解讀關鍵詞：中國行政區劃
考考你答案
中外人物：芬蘭總理馬林
知識寶庫：內地樓市斷崖跌 倡保交樓穩民生
大開眼界：國家文物局
價值觀解碼：堅毅
新聞有常識：復活節島像難復活
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【明報專訊】石頭雖然堅硬，但一旦遭火燒，也會受破壞。世界文化遺產、復活節島上的「摩艾」石像，早前受山林大火波及，燒得「面目全非」。
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