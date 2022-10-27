受惠暫緩3針 中學擬申全日課 「一直追接種率」已九成兩針 料2月達新門檻

自今年3月，中學兩針接種率達九成才可申請恢復全日課。教育局8月底預告11月上調門檻至九成學生打齊3針，但前日突然宣布延遲至明年2月生效，屆時九成3針才可全日返學。

東區四成未全校達門檻 校長會讚「德政」

港島東區中學校長會主席嚴志成稱，區內30間中學，六成學校已達全校九成3針的門檻，其餘有部分學校是個別年級達標，認為整體接種情况理想。他認為教育局今次暫緩要求是德政，維持全日課對學生身心靈尤其重要，容讓學校多3個月時間準備，有信心屆時更多學校達標。嚴志成稱學生未打齊針始終受不同原因所限，舉例家長無暇帶初中子女打針。

津中議會歡迎寬限 惟遲公布或影響部署

津貼中學議會署理主席譚劍虹說，有部分學校曾反映正實施全日返學安排，一度擔心11月接種率不達標要「由全日轉半日」。他歡迎教育局提供寬限期，「正如特首都說，抗疫不走回頭路」，惟認為政府公布得遲，有學校已開始構思如何部署重返半日課。他亦希望當局研究放寬《學校健康指引》限制保持1米社交距離，以便安排集會活動。

有學校受惠於暫緩安排。明愛胡振中中學校長歐海健說該校兩針接種率已達九成，3針則是七成，原本估計明年1至2月才達標恢復全日課，暫緩安排後校方正積極考慮向當局申請全日返學。該校疫下未曾全日返學，歐笑稱一直追逐接種率，「之前一直谷針，但門檻不斷升，現在苦盡甘來」。為做準備，他將加強學校防疫措施，包括安排空曠位置午膳、飯桌安裝隔板，且要重新聯絡飯商，「兩年沒合作過，都不知別人還有沒有做生意」。

余振強紀念中學校長楊學海稱，該校已九成3針，不受暫緩安排影響。他支持暫緩方案，有助更多學校及早恢復全日課，亦配合學生學習和參與多元化活動。

有校長批製行政混亂

另有不願具名的校長批評教育局造成學校行政混亂，稱教育局早前無審慎考慮便提高中學11月全日返學門檻，學校為趕及11月接種率達標花了不少工夫，如今雖然暫緩，但是擔心教師團隊質疑「今次暫緩係咪真㗎？以後仲搏唔搏命做好？」