港大明年新課程 會計融合大數據

學生修讀該課程期間，有機會到金融機構實習或參加專業預備課程，亦可選擇在修讀的第二年或第三年到海外交流，增強學生個人、人際及社交發展。學院正安排為新課程取得本地及國際會計專業機構認可，包括香港會計師公會（HKICPA）、特許公認會計師公會（ACCA）等，以助學生畢業後獲得會計專業資格。

「言語及聽覺科學」改名

突出培訓言語治療師

另外，下學年港大的理學士（言語及聽覺科學）課程將改名為理學士（言語及語言病理學）。課程總監陳文琪表示，教學內容早前已改革，形容更改課程名稱為改革「最後一步」，目的為更切合課程內容，以及突出課程為培訓專業的臨牀言語治療師。她又稱，目前本港對言語治療師的需求增加，相信相關行業前景明朗，晉升機會亦增加。

港大周六（29日）舉行本科入學資訊日，校方亦一連兩日舉行網上入學講座，分別為明天的非聯招及聯招入學講座（英語主講），以及後天（28日）聯招入學講座（廣東話主講），將重點介紹大數據的相關課程。