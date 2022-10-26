調查：六成教師稱「特定日子」辦國教活動

近三成學校未擬設國教主任

調查顯示，近三成學校未有計劃開設國民教育統籌主任職位。教聯會進一步分析背景資料，多達56%幼稚園教師表示校方未有計劃開設上述職位。教聯會認為情况值得關注，建議當局應考慮增加主任數目，讓學校能增設職位推行國民教育。

教聯會又表示，僅37%學校開設了國民教育統籌主任職位，呼籲學校盡快開設中層職位，由專責人員統籌相關工作。

立法會研究推動國民及國安教育小組委員會昨日開會，議員周文港建議學校法團校董會定期向局方、立法會提交書面報告，匯報校內落實國民和國安教育情况。教育局首席助理秘書長（質素保證）吳加聲表示，局方已提供不少培訓，強調學校管理層和教師獲得資源後要「吃透」，「教育局無法長臂管治全香港成千間學校，逐間去看校情亦未必最有效，當然有責任要去看」，又稱今學年推出「優化學校發展與問責架構」，將會設立簡介會，局方會向學校領導層包括向法團校董會講解。

議員郭玲麗希望教育局加強學校國民教育等培訓，「沒有共產黨，就沒有新中國」，認為教師要認識共產黨史。教育局副局長施俊輝表示，「認識我們國家執政黨等方面是理所當然」，局方會透過推動國民教育工作，達到培育愛國之情等願景。