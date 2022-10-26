DQ教師增設年期 涉操守者難申復牌

專業能力不足 須證已進修補救

教師處分中，最嚴重會被終身釘牌，禁教學和踏足校園。蔡若蓮昨在港台節目《千禧年代》表示，「教師專業操守指引」（下稱指引）初稿已完成，希望12月底前推出指引，當中新增釘牌年期，由局方專責小組按事件前因後果、教師態度制定。

蔡若蓮稱，新指引下若教師因專業能力不足、教錯內容而被釘牌，其後可透過進修補救，再向局方提出「我已在哪裏進修了什麼，已經有評審專家睇過我」，強調該人要實質提出個人錯失，並提出證據證明有能力重返校園。

操守指引列明能力品格要求

不過，蔡稱若教師因品格和道德操守問題而遭釘牌，則難以證明適合再做教師，「如違反國安法，或辱罵、欺凌學生，從品格上很難證明道德上符合做教師的標準……我們從守護學生福祉角度出發，不可讓學生承擔這些風險」。

至於涉及政治事件被釘牌者，是否難證明個人態度改善，蔡稱處理教師事宜非由政治立場出發，「要看他是否正確、有否歪曲事實、借自己教師身分企圖做教學時不應做的事，不關政治立場事」。

蔡若蓮又稱，新指引訂明教師在專業能力和品格操守方面的要求，清楚說明一名「適當和適合（fit and proper）」教師的應有條件，例如不應說粗言穢語、辱罵學生，致學生心靈或實際上受傷害。

升旗禮停課風波 蔡若蓮不評論

另外，荃灣聖芳濟中學14名學生被校方指作出「不尊重升旗禮儀式的行為」，月初被勒令停課3天。蔡若蓮說，留意到學校按校規處理事件及已成立獨立調查委員會，會與學校、辦學團體保持緊密溝通。被問罰停課是否過重，她說要看整件事情的來龍去脈，不會評論個別學校如何處理校規。