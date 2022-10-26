教育
語文同樂 第599期

時事中文：冰凍之術

【明報專訊】不止吃火鍋，港人一年四季也愛喝凍飲。本地市場有逾三成冰粒在屯門一家廠房製作，製冰廠面臨政府收地建屋，一直未能找到新地點重置廠房，我們會否迎來沒有凍飲的日子？

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