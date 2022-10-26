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教育
2022年10月26日星期三
語文同樂 第599期
DQ教師增設年期 涉操守者難申復牌
調查：六成教師稱「特定日子」辦國教活動
港大明年新課程 會計融合大數據
生活關鍵詞：唔好講衰嘢
時事中文：冰凍之術
視聽之娛：影視中的阿Sir與Miss
生活關鍵詞：粵語忌諱 說話無分對錯 卻有好壞
詞中物：無從追憶的源頭——讀文於天〈家的形狀〉
文字發酵：一葉知秋
文字發酵答案
Talk of the town : Recruiting Hongkongers to carry out space missions
Talk of the town : Recruitment of payload specialists
Answers
Comic : NASA, the space agency
Game : IUCN Red List
Game Answers
時事中文：冰凍之術
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【明報專訊】不止吃火鍋，港人一年四季也愛喝凍飲。本地市場有逾三成冰粒在屯門一家廠房製作，製冰廠面臨政府收地建屋，一直未能找到新地點重置廠房，我們會否迎來沒有凍飲的日子？
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DQ教師增設年期 涉操守者難申復牌
調查：六成教師稱「特定日子」辦國教活動
港大明年新課程 會計融合大數據
生活關鍵詞：唔好講衰嘢
時事中文：冰凍之術
視聽之娛：影視中的阿Sir與Miss
生活關鍵詞：粵語忌諱 說話無分對錯 卻有好壞
詞中物：無從追憶的源頭——讀文於天〈家的形狀〉
文字發酵：一葉知秋
文字發酵答案
Talk of the town : Recruiting Hongkongers to carry out space missions
Talk of the town : Recruitment of payload specialists
Answers
Comic : NASA, the space agency
Game : IUCN Red List
Game Answers
DQ教師增設年期 涉操守者難申復牌
調查：六成教師稱「特定日子」辦國教活動
港大明年新課程 會計融合大數據
生活關鍵詞：唔好講衰嘢
視聽之娛：影視中的阿Sir與Miss
生活關鍵詞：粵語忌諱 說話無分對錯 卻有好壞
詞中物：無從追憶的源頭——讀文於天〈家的形狀〉
文字發酵：一葉知秋
文字發酵答案
Talk of the town : Recruiting Hongkongers to carry out space missions
Talk of the town : Recruitment of payload specialists
Answers
Comic : NASA, the space agency
Game : IUCN Red List
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