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教育
2022年10月25日星期二
星笈中文 第073期
詩歌故事製成教材 助非華語童學中文
中小幼師基本法試 按學歷分兩卷
考生專訪：英皇狀元 實而不華
考生專訪：狀元逐卷分享貼士
文本細讀：戰亂父子 一念間的罪與罰——都德〈做間諜的小孩〉
讀通文言：反對偃旗息鼓的先聲〈唐河店嫗傳〉——〈六國論〉的延伸閱讀
綜合精練：拓展合理合度 技高一籌有法
考生專訪：英皇狀元 實而不華
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【明報專訊】採訪當天，問到甘仲軒想在學校的哪個角落拍照時，他脫口而出：「花園吧。」
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