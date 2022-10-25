中小幼師基本法試 按學歷分兩卷

舊基本法測試及格仍需重考

教育局表示，有關要求適用於教師職系的所有職級，包括校長，曾取得《基本法》測試及格成績的人如欲下學年入職或轉校，均須重新通過相關測試，方可獲學校考慮聘用。

教育局會為教師舉辦5輪《基本法及香港國安法》測試，分別於2022年12月3日、2023年1月、2月、4月及6月舉行。局方稱，測試內容及形式參照公務員事務局《基本法及香港國安法》測試安排，以筆試形式考核，設中英文版本。如曾在公務員事務局《基本法及香港國安法》測試及格，不需再參加教育局測試。

將辦5輪 不設補考

據局方上載的「常見問題」，就《基本法及香港國安法》「會否設立覆檢機制？若考生未能取得及格成績，可否補考？」提問，局方稱如欲覆檢成績須於通知書所示日期起7天內以電郵向教育局提出，不設補考安排，若未能及格可申請參加下一輪測試。

局方亦提醒，如學校新聘教師不符合《基本法及香港國安法》測試要求，學校必須自行承擔有關教師薪金，當局亦會採取跟進行動，包括要求學校把多付的薪金退還教育局。