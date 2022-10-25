詩歌故事製成教材 助非華語童學中文

3出版社各一套 按程度分級如玩遊戲升級

根據教育局數字，幼稚園、小學上學年有逾2.2萬名非華語學生。3間出版社開發的中文讀物各有特色（見圖）。教育局常任秘書長李美嫦稱，讀物有如「懶人包」，備有配套予家長和教師參考和導讀，讀物和教材涵蓋小遊戲、「點讀筆」、網上錄音檔案。她說，每出版社的讀物均按不同程度分級，「如玩遊戲升級，讓小朋友有成功感」，建議年紀較小的非華語學生在師長引導下閱讀，能力較強者可自行閱讀。

教育局長蔡若蓮說，近年本港非華語學生人數持續上升，但市場上為他們而設的中文讀物不多，如要激發他們學中文興趣，讀物要有趣，並配合香港語境，令他們在生活上應用所學。

讀物生活化 津小議會料助融入香港

被問如何評估相關讀物可提升非華語學生的中文，教育局副秘書長康陳翠華稱，今次推出的課外讀物不是教科書，「所以不是正規的課堂，又要前測、後測，更加不是TSA（全港性系統評估），大家要放開包袱，整個計劃希望小朋友愛閱讀……中文對他們是困難，是圖像形式的文字，他們起碼先要不厭惡所揭開的書」。

康陳翠華又稱，3間出版社的圖書各有不同，部分介紹少數族裔本身文化，另有多講香港，「如說到國情，（圖書）不一定要講中國國情，不可咁貪心，擺晒入去」。她補充，如部分學校錄取較多非華語學生，會視乎學校反應安排加印。

津貼小學議會主席胡艷芬說，對小學而言，非華語學生要融入主流學校有一定困難，他們需要內容生活化的閱讀材料學好中文，「否則叫他看圖書，但與日常生活無關、字又深，則很難引起他們學習興趣」，料今批讀物可幫非華語學生了解日常用語，有助他們融入香港生活。