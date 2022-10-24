教育
常識學堂 第252期

新聞解碼：香港人開心指數

【明報專訊】有研究指港人比以前開心，惟患抑鬱症狀比例上升。社會常有研究調查，就連同學的專題研習也需要做調查，其實研究調查跟我們生活和社會發展有什麼關係？

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