教育
常識學堂 第252期

我的社區（續）

【明報專訊】香港土生的米有「絲苗」及「花腰仔」，但單從外表難以辨別品種，林漢明教授為了證明其身分，便查證及比對不同米的基因，做出基因身分證。林教授說：「（絲苗及花腰仔）是香港原居民，比你我還要老呢！」

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