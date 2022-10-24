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教育
2022年10月24日星期一
智學公民 第038期
24/25學年前STEAM目標 75%高小推強化編程
全球頂尖女科學家榜 中大3人入選
復康者偕海外藝術家 3000陶片化繁星
公民點對點：牙科街症 通宵排隊爭
公民點對點：公營牙科服務供不應求
議題解碼：正確性知識 港青識唔識？
法治教育：立會立法程序
英譯概念：Stability of China's economy in 2022
焦點新聞
我的社區：米的「身分證」
我的社區（續）
新聞解碼：香港人開心指數
生活與科學：環保太陽能發電
法治教育：立會立法程序
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【明報專訊】立法會是香港的立法機構，根據《基本法》第73條，立法會職權包括根據基本法的規定並依照法定程序制定、修改和廢除法律。
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