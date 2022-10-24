教育
智學公民 第038期

議題解碼：正確性知識 港青識唔識？

【明報專訊】性教育涉及內容廣泛，如與伴侶相處方式、性傾向與性別認同、成孕與避孕方式、性病與安全性行為等。充分而全面的性教育，有助減少性犯罪、性病等問題，亦能教育與他人相處的正確方式。

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