24/25學年前STEAM目標 75%高小推強化編程

初中課加入AI元素

教局：冀予足夠時間教師培訓

教育局回覆，訂立於2024/25學年前達到上述目標，是讓學校可有充足時間，安排教師參與培訓並預備相關教學工作。至於現時高小、初中多少學校已達標？局方稱，政策措施所訂定的績效指標（KPI）不宜與學校現行的校本安排作比較，旨在讓學校有清晰方向大力推行STEAM教育。

據了解，當局不會將STEAM教育獨立成科或視為課外活動，希望學校透過跨學科形式，推行科學探究、設計與製作等課堂活動。

校長倡設建議課時 免「爭課時」

香港聖公會何明華會督中學校長金偉明稱，該校多年來大力推動STEM或STEAM教育，他總結經驗，認同不可將此獨立成科，指學生應融會貫通各科知識，訓練解難能力。不過，他指難處是各科組之間或要「爭課時」，建議局方訂下STEAM教育「建議課時」，同時留有彈性容許學校按校情編配時間。

金偉明續說，該校在不同級推行STEAM教育，不少涉AI元素，如中二的全年跨學科STEAM教育主題活動，圍繞「樂齡科技」；學生在探訪長者院舍後，針對長者生活所需分組設計具創意的原型（prototype）並展出，「製成品未必100%無瑕，但意念由學生想出來，當中的學習過程最重要」。他指，該校有經驗設計教學活動，但相信當局可推出更多教材或學與教資源，予不同學校採用。

資助校須設STEAM統籌人員

教育局亦要求，所有公帑資助學校本學年起須委派STEAM統籌人員，稱雖然大部分中小學已成立小組或委派人員統籌STEM或STEAM工作，惟政策措施清晰界定統籌人員的角色，即STEAM統籌人員須加強整體規劃課堂內外的STEAM教育。