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智叻中文Smarties' 第507期

語文小錦囊：代入別人的失意

【明報專訊】大家在擅長的領域中付出努力，自然想有好成績，然而狀元只有一位，當你知道自己不是狀元，會感到沮喪嗎？台灣著名散文家張曉風以唐代詩人張繼為主角，寫了一篇散文來安慰未能考得好成績的的考生。

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