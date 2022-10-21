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智叻中文Smarties' 第507期

字學中文：行行出狀元

【明報專訊】狀元是從前指科舉中考獲第一名的人，但原來「第一名」不止一人！因為在科舉考試之外，還有很多人在其他方面有出色的表現，正所謂「三百六十行，行行出狀元」，在各人的專長領域都有成為狀元的可能呢！

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