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教育
2022年10月21日星期五
智叻中文Smarties' 第507期
教局了解國安教育進展 已訪99%中小學、73%幼園
調查：93%持份者事前不知換校徽 段崇智：正式版校徽仍附校訓
林青霞、楊振寧獲港大名譽博士
名家學堂：含蓄婉轉 借物喻人
閱讀篇章：〈泥鯭〉麥樹堅
閱讀篇章
閱讀篇章參考答案
妙文精點：逆向求新
字遊打卡：在倫敦患上感冒的董橋
時事中文：龍馬有沒有角？
答案
字學中文：行行出狀元
語文小錦囊：代入別人的失意
機智小孩：東漢高士——徐稚
答案
【明報專訊】馬到功成
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教局了解國安教育進展 已訪99%中小學、73%幼園
調查：93%持份者事前不知換校徽 段崇智：正式版校徽仍附校訓
林青霞、楊振寧獲港大名譽博士
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教局了解國安教育進展 已訪99%中小學、73%幼園
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