調查：93%持份者事前不知換校徽 段崇智：正式版校徽仍附校訓

段崇智在聲明澄清，絕無捨棄或更改校訓，強調「博文約禮」一直及繼續是中大校訓；他稱目前正式版校徽仍附校訓，又指中大官方紋章亦沒變。

校方補充，並非首次採用不帶校訓的校徽版本，舉例頒授學位典禮前後，在百萬大道兩旁懸掛旗幟亦不帶校訓；又重申，去年6月至12月，經專業顧問公司與超過2200名校董、教職員、學生、校友等對話，了解他們對中大形象的看法。

據中大聯書院學生會工作小組Instagram，3471名回覆者當中只有7%（248人）稱事前知道中大擬改校徽。該小組徵集的意見中，有人批評中大做法多餘，指新版本與原本差異不大，「絕不能有進一步推廣品牌之效」，另有人指「新校徽設計尚可接受，但校方無公開諮詢各持份者，與陳述不符」。

「反擅改聯署」逾2700人參與

另外，有中大學生早前發起「反對中大管理層擅改校徽聲明聯署」，至昨晚獲至少2759名學生、校友、教職員與公眾聯署；他們提出3項訴求，包括暫停更改校徽、交代諮詢過程所得的反饋、交代顧問公司和設計承辦商。