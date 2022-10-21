教局了解國安教育進展 已訪99%中小學、73%幼園

教育局去年公布《國家安全：學校具體措施》，學校同年8月呈交2021/22學年「檢視現行情况報告」和「工作計劃」；今年起每年11月底前須呈交上學年的「年度報告」及該學年的「工作計劃」。

所有中小學已設工作組或專員 多能訂機制防範違法活動

教育局向立法會研究推動國民及國安教育小組委員會提交文件，指當局已完成審閱學校提交的檢視報告，並探訪約1660間學校。局方稱，整體而言，所有中小學已設工作小組，或委任專責人員統籌和協調與維護國家安全及國安教育相關的工作。

局方又匯報學校落實國安教育的情况，稱學校幫助學生正確地認識國安法及國安涵蓋的重要理念，「讓他們了解法治精神，從而加強他們國家安全的觀念和守法意識，培養他們成為良好公民」。教育局形容學校已認識加強相關工作的重要，當局會繼續全力支援學校推動國民教育，重申「引領學生認識國家，增強民族自豪感，自覺維護國家安全，成為愛國愛家的新一代」。

新一份《施政報告》亦提及4項強化國民教育的新措施，包括將推行「優化學校發展與問責架構」。文件補充，該架構旨在提高公帑資助學校人員對教育質素的問責精神、強化統籌人員的領導和協調角色，以落實全校層面的規劃和參與，藉此完善國民及國安教育的策劃工作，當中包括提升跨科目或組別的交流協作、加強家長教育和家校合作。

推11項「心繫家國」聯校活動

另一新措施是官校牽頭推行聯校國民教育活動。文件顯示，本學年推出11項以「心繫家國」為主題的聯校活動（見表），政府消息人士早前稱，要發揮示範作用，令非官校舉行相關活動。