小班小學擬兩年達九成 胡艷芬：另商下調開班線

津貼小學議會主席胡艷芬認為，學童人口受適齡人口跌、學生移居外地等因素影響，一直希望教育局加快步伐推小班，認為局方今次有聆聽學界意見、加速推動，據知觀塘、荃灣都有校網的小學未來會推小班。她稱，會繼續留意每年實際報讀小一人數，與局方密切聯繫，作為議會是強烈希望盡快落實全港小班教學，「始終是我們的目標」。

消息：會檢討 惟現水平已極寬鬆

胡艷芬稱，因人口跌勢持續，不止期望推動小班，會繼續商討其他方案，包括下調開班線、減收叩門位，規劃新校舍時應考慮該地區整體人口需求。

被問會否考慮下調開班線，消息人士指當局會繼續檢討，但以中學為例，指現時26人便可開兩班，「是極之寬鬆的水平」，如學生太少會影響教學質素、學生福祉。教聯會稱，期望政府未來加強支援取錄跨境生的學校，考慮引入更多境外生源，例如大灣區及東南亞學生，自資全費就讀本港學校。

（2022年施政報告）