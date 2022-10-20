國教加強 幼師同須考基本法 獲資助學校 教師入職升職須參加內地學習團

校長斥「走數」不提幼師薪級表

民主黨憂加劇教師流失

本身是幼稚園校長的教聯會副主席盧巧藍表示，《基本法》測試涵蓋幼稚園不合理，指幼園正值「寒冬期」，招聘原已困難，加上業界多年爭取幼師薪級表不果，「如果似津貼中小學（編制老師）跟薪級表，取政府人工，老師『食得鹹魚抵得渴』，更願跟政府要求，但幼園不是，是自負盈虧，幼稚園生態愈做愈難，今次要求引起不公平感覺」。

民主黨教育政策發言人朱子洛認為，擴展《基本法》測試的做法，在如今大環境屬「無可奈何、只可接受」，但質疑有否必要涵蓋幼稚園新聘教師，「幼稚園相對中小學沒那麼多國民教育，必要性較低」，又擔心做法令教師流失加劇，同時批評欠缺措施挽留教學人才。

《施政報告》提及，要求公帑資助學校的新入職教師，以及公營學校的擬晉升教師參加內地學習團。政府消息人士稱，原擬2020/21學年到北京或在大灣區考察，行程包括參觀企業等，因新冠疫情未能成行。《報告》亦提到要推動學校在課堂內外推動國民教育，加強學生的國民身分認同和民族自豪感，「共同維護國家安全的意識」，本學年起推4項措施，包括推行「優化學校發展與問責架構」，提高問責精神落實全校國教。消息人士稱，「要向學校提供更多指示」，並以通函形式公布。

另要求每年為家長辦國教活動

另一措施為官校率先推行第一期「心繫家國」聯校活動，結合今年8月公布的「國民教育——活動規劃年曆」，以全校、聯校形式紀念國家重要日子，消息人士舉例，如中國傳統運動日，學生會「舞龍舞獅、中式步操、習藝」，冀發揮示範作用，帶動氣氛，令非官校舉行相關活動，強調全屬自願，不強制學生參加。《報告》另提出加強家校合作，所有公帑資助學校每年為家長舉辦至少一項國民教育相關活動。

幼稚園方面，當局會提供一筆過6000萬元撥款，支持所有「幼稚園教育計劃」的幼稚園，舉辦校本活動讓學生從小認識中華文化。

明報記者

（2022年施政報告）