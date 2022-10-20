教育
公民學堂 第007期

知識寶庫：香港六大範疇 推動智慧城市

【明報專訊】發展智慧城市是政府於2017年《施政報告》提出的香港重點持續發展計劃之一。智慧城市包括出行、生活、環境及經濟等範疇，香港於各範疇有何新政策及發展？

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