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教育
2022年10月20日星期四
常識天下 第259期
國教加強 幼師同須考基本法 獲資助學校 教師入職升職須參加內地學習團
「大力推動」中小STEAM 目標兩年3/4教師受訓
小班小學擬兩年達九成 胡艷芬：另商下調開班線
世界之最：全球最大國家公園
世界之最：全球最大國家公園——格陵蘭國家公園
新聞有常識：人類從哪來？
猜猜我是誰?：背負家暴陰影的巨星
時事懶人包：灣區護士免試「交流」
放眼中國：主題樂園
影視看文化：保存香港流行文化
知識寶庫：香港六大範疇 推動智慧城市
大開眼界：萬國郵政聯盟
議題close-up：虛擬直播主 VTuber
放眼經濟：香港出口貿易
新聞有常識：人類從哪來？
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【明報專訊】科學家一直嘗試追溯人類起源。今屆諾貝爾生理學或醫學獎的得主，致力研究古人類的基因，希望讓我們了解多一點人類演化的歷程。
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國教加強 幼師同須考基本法 獲資助學校 教師入職升職須參加內地學習團
「大力推動」中小STEAM 目標兩年3/4教師受訓
小班小學擬兩年達九成 胡艷芬：另商下調開班線
世界之最：全球最大國家公園
世界之最：全球最大國家公園——格陵蘭國家公園
新聞有常識：人類從哪來？
猜猜我是誰?：背負家暴陰影的巨星
時事懶人包：灣區護士免試「交流」
放眼中國：主題樂園
影視看文化：保存香港流行文化
知識寶庫：香港六大範疇 推動智慧城市
大開眼界：萬國郵政聯盟
議題close-up：虛擬直播主 VTuber
放眼經濟：香港出口貿易
國教加強 幼師同須考基本法 獲資助學校 教師入職升職須參加內地學習團
「大力推動」中小STEAM 目標兩年3/4教師受訓
小班小學擬兩年達九成 胡艷芬：另商下調開班線
世界之最：全球最大國家公園
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猜猜我是誰?：背負家暴陰影的巨星
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放眼中國：主題樂園
影視看文化：保存香港流行文化
知識寶庫：香港六大範疇 推動智慧城市
大開眼界：萬國郵政聯盟
議題close-up：虛擬直播主 VTuber
放眼經濟：香港出口貿易
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