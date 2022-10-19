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2022年10月19日星期三
Smarties' Power English 第354期
中大稱改校徽有諮詢 校友：諮詢無提改校徽
科大校長史維今離任 寄語師生：維繫開放學術氛圍
青協流動車教學生fact-check 小心網上交友
嶺大收生中位數最佳5科18至20分
生活關鍵詞：特務
生活關鍵詞：古今非常特務
人物例子庫
視聽之娛：《死亡魔影》：示之愈少，信之彌深的藝術
詞中物：疾疾，靈感現身——《創作者的派對》
字煮文化：重陽尚食糕
Talk of the town : '0+3' arrangement
Talk of the Town : Hong Kong government relaxes the quarantine requirements
Talk of the town Answers
Horizon : Taxes on unhealthy food
Horizon Answers
Game
Game Answers
Horizon Answers
【明報專訊】■Gear up
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