【明報專訊】少即是多,less is more,是耳熟能詳的概念,在廣告上也常能看或聽到,卻從來都是說易行難。要在電影創作上實踐,不單要有恰到好處的取捨功夫,更要明白人心之幽微,知道觀眾的欲望和恐懼之所在,才能引導想像,達至「示之愈少,信之彌深」(The less you see, the more you believe)的效果。