科大校長史維今離任 寄語師生：維繫開放學術氛圍

稱科大反映城市情感願望

隨社會變化見校內分歧對抗

史維昨致函科大成員發表離別感言，文中提到他在所愛的大學可發揮重要作用感到榮幸，科大見證和參與畢生難忘的不同活動。他又提到，科大定期舉辦「以人為本」和具創意的活動，推廣和實踐創新、創業和原創，較社會更具「前瞻」。

史維又稱，他與科大共同努力解決不少學術和行政需求，一直取錄、教育、支援有不同背景和才華的學生。他又說，科大和科大（廣州）的發展經各方投入大量時間和努力，雖然兩校處於不同法律、財政體系，但須盡最大努力，將兩校在教育、研究和社會貢獻方面融合，讓科大成為全球高等教育的先驅者（global trailblazer in higher education）。

史維2010年加入科大出任首席副校長，2018年9月接任校長。他去年11月請辭，提早一年於今日離任，由前副校、港區全國人代葉玉如接任。