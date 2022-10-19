中大稱改校徽有諮詢 校友：諮詢無提改校徽

中大稱已辦簡報會

向持份者介紹「品牌更新」

中大昨回覆，2021年底透過單對單訪問、小組訪談、網上問卷調查等，了解各持份者對中大看法及其獨特之處，經國際品牌顧問公司整理2200名持份者的意見，包括教職員、學生、校友、校董、公眾、本地及國內外合作伙伴對中大品牌的忠誠度、認識、體驗、連繫、喜好和質素的意見。上月底至本月初舉辦簡報會，向持份者介紹有關品牌更新的資訊。

不過，有份被諮詢的中大校友評議會主席楊于銘昨在facebook稱，去年參與大學推動形象更新計劃諮詢，就大學形象、辦學理念等提供意見，但過程中不知悉會推新校徽，亦沒參與校徽設計或審批。

參與諮詢校友評議會

校方承諾不換本部校徽

楊續稱曾向校方查詢會否更換本部百萬大道的大型校徽，校方向他承諾不會更換。他續稱，校董會已請校友評議會常務委員會下周交報告，總結校友意見，提出務實可行方案予校董會研究。

梁美芬昨表示，從2019年反修例事件起，至今年校長段崇智獲續任，不少中大持份者非常擔心中大發展方向，而立法會教育事務委員會亦不斷有聲音質疑中大管治，期望中大尊重歷屆校友意見和努力。中大議員校董劉國勳日前批評校方「先斬後奏」；另一議員校董張宇人亦不滿校方沒有慎重處理，予校董會充分討論。

「中大聯書院學生會工作小組」前日在社交媒體收集對中大更換校徽的意見，至昨午有逾3000個回覆。

中大回覆亦提及，今次計劃由校方「負責持份者參與及形象提升的督導委員會」管理，負責審視顧問公司建議，並通知各專業和行政單位、書院和學院代表，上月22日會議將建議呈交校董會執行委員會。