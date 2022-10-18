中大3D植物標本庫 自由放大旋轉自由睇

可檢視紋理 猶如看實物

中大胡秀英植物標本館長劉大偉及團隊花兩年以「運動推斷結構」（structure-from-motion）技術為300多種植物建立3D模型，其中200多種為本地原生植物。每個植物標本需拍攝90至100張相片來建立3D影像，其後要嚴謹比對模型與已鑑定的植物標本，確保準確。

資料庫現已開放使用，讓學術及教研人員、公眾毋須安裝輔助軟件即可於電腦及手機觀看植物果實種子360度影像，可自由旋轉和放大觀察。用家更可透過高解析度3D模型檢視小至1毫米的植物結構特徵，例如樹葉或種子紋理，像真度猶如觀察實物。

劉大偉表示，是次項目不但展示於植物學運用嶄新技術的可行，更可用於植物品種及瀕危物種鑑定，以及作為STEAM教材。他又稱，團隊已公布3D模型建立過程，希望能為海內外植物學專家及標本館建立3D資料庫提供參考藍本。3D模型建立過程及成果已發表於科學期刊PLOS ONE。