赴埃及交流不限髮 港生嘆港校規太緊

同學遭批衣著暴露 感文化衝擊

許昇去年到埃及交流一年，當時讀中四的他對香港、埃及學校文化差別感受尤深，稱當地學校校規較寬鬆，舉例不會限制頭髮長度，學生可隨意到其他樓層等，令他感到自由。許昇又分享對文化差異感受，憶述一次與意大利籍女同學及其寄宿家庭妹妹乘搭地鐵時，遭乘客大聲批評兩人穿得暴露。他們最終離開車廂候下班列車繼續行程。他雖不太認同當地人的行為，但事件讓他學懂尊重不同文化。

放下課外活動享受 匈牙利天天體育課

李顏宜於去年疫情肆虐全球時赴匈牙利，她稱其間觀察到不同國家的抗疫理念，當地人經歷疫情首兩年後開始意識不該被疫情影響生活，認同要與病毒共存，不強制戴口罩，而她其時免戴口罩的日子，身體狀况較在港時好。

李顏宜入讀匈牙利一間中學，她認為與本港中學最大之別在體育課，當地每個上課日都有一節體育課，講求大量體能訓練如來回跑等。她續說，在港經常要參與不同課外活動及興趣班，但在當地放下所有課外活動後，終於能享受童年生活及人生，發現原來不同地方的事皆值得了解及關心，思想及視野不再局限讀書及參與課外活動，「開了眼界」。

寄宿家庭關心政治 啟發選科方向

李顏宜稱，出發前不太留意各國政治議題，只是了解美國及中國等大國政治，但由於寄宿家庭非常關心政治，經常向她講解當地政治議題，交流期間更經歷4年一次的總理大選，加深對當地及歐盟的認識，甚至改變她從醫的想法，計劃於大學修讀有關政治的科目。

兩人透過非牟利國際義工組織「AFS香港」獲得交流機會（見表），其中李顏宜取得全額經濟援助獎學金。AFS香港將推出名為Youth Empowerment Project的新計劃，首10名獎學金得主可參加一年交流生計劃。