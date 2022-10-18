教育
星笈中文 第072期

寫作立意庫：得人憐愛並非好事？──劉熙載〈海鷗〉

【明報專訊】一般而言，我們希望得到別人的照顧與庇蔭，〈海鷗〉一文卻提出被人疼愛是為危險的觀點，以下將分析文章內容及立意聯想，供同學用於寫作之中。

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